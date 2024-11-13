Mudanya Üniversitesi Başkanı Gıyasettin Bingöl, Bursa Fan Club Toplantısında Konuştu

Bursa Fan Club Derneği'nin kasım ayı toplantısına konuşmacı olarak Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Dernek Başkanı Ali Ademoğlu, Bursa Fan Club'ün 35 yıldır Bursa'ya değer katmak için faaliyetler yürüttüğünü belirterek, "Bir işi gönülden yaparsanız başarırsınız. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü konuğumuz Gıyasettin Bingöl de eğitim alanında önemli işleri gönülden yapıyor. Son olarak Bursa'ya kazandırdığı Mudanya Üniversitesi de kısa zamanda Bursa'nın önemli bir değeri oldu. Herkes konuştu ama üniversiteyi Gıyasettin Bey yaptı. Biz kent merkezinde kampüsler yaparak üniversiteyi kentle buluşturmasını istiyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yaptıkları takdire şayan" dedi.

Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl de, Bursa Fan Club Derneği'ni yakından takip ettiğini dile getirerek, "Tartışan, geliştiren insanlarsınız. Yaptıklarınızı takip ve takdir ediyorum" diye konuştu.

Hayat hikayesini anlatarak konuşmasına devam eden Bingöl, zor şartlarda eğitim aldığını ama başarmak için çok çalıştığını söyledi. Üniversite okumak için Bursa'ya geldiğini kaydeden Bingöl, "Bursa'yı çok sevdim. Burada okudum, evlendim, kazandım. Bursa'ya aşık oldum. Kitapçılık yaptım, dershaneler, kolejler açtım. Bana Bursa'yı okutan adam diyorlar. Binlerce öğrenci okuttum. 2004 yılında 2020'de üniversite kuracağım dedim. Hayal dediler. Çok zor oldu ama buna inandım ve başardım. İnanırsanız bir adım öndesiniz. Üniversiteyi kurduktan sonra gördüm ki Bursa'nın buna çok ihtiyacı varmış. Çok destek ve tebrik aldım. İyi bir kadro kurduk. Her sene büyüyerek gelişiyoruz. Şimdi daha önemli bir görevimiz var. İyi yönetmemiz gerekiyor. Bu eser Bursa'ya feda olsun, hayırlı olsun" diye konuştu. - BURSA