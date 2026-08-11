Mudanya Müftüsü Dr. İbrahim Özlerin Erzurum İl Müftü yardımcılığına atanmasının ardından Mudanya Müftülüğüne Yusuf Yaşar atandı. Müftü Yaşar bugün görevine başladı.

Mudanya Müftülüğüne atanan Yusuf Yaşar, 1977 İstanbul doğumlu olup, aslen Erzincanlı. İlkokulu İstanbul Beşiktaş'ta okudu, Hafızlığını İstanbul Bayrampaşa Yeşil Cami Kur'an Kursu'nda tamamladı. Arapça ve Temel İslam Bilimleri eğitimi gördü. Ortaokulu Fatih İmam-Hatip-Lisesi'nde, Liseyi Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi'nde 1995 yılında tamamladı. Aynı yıl Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. 2000 yılında bu fakülteden mezun oldu.

2001 yılında Bilecik Gölpazarı İlçesine bağlı Üzümlü Köyü'nde İmam-Hatip olarak göreve başladı. Afyon-Emirdağ'da kısa dönem er olarak vatani görevini yerine getirdi. 2003 yılında Adıyaman İl Müftülüğü'ne Murakıp olarak atandı. 2003-2006 yılları arasında, İstanbul Haseki Eğitim Merkezi'nde ihtisas Eğitimini tamamladı. 2006 yılında İzmir / Dikili İlçesine Vaiz olarak atandı. 2011 yılında İzmir-Karabağlar İlçesine naklen tayin oldu. 2012 - 2015 tarihleri arasında Giresun ili Çamoluk İlçe Müftüsü, 2015 - 2019 tarihleri arasında Düzce İli Çilimli İlçe Müftüsü, 2019 - 2026 tarihlerinde ise Muğla ili Milas İlçe Müftüsü olarak görev yaptı. Milas İlçe Müftüsü olarak görevini sürdürürken boşalan Mudanya İlçe Müftülüğüne atanarak 05.08.2026 tarihi itibariyle görevine başladı.

İlçe Müftüsü Yusuf Yaşar, evli ve 4 çocuk babası.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı