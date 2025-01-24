Mudanya'da Teknolojik Bağımlılık Eğitim Kampanyası Başlatıldı
Mudanya İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanya ile aileler, çocukların teknolojik bağımlılığının etkileri hakkında bilgilendiriliyor. Ailelere, teknolojik cihazların dikkatli kullanımı konusunda bilgiler veriliyor ve broşürler dağıtılıyor.
Mudanya İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde başlatılan kampanyada aileler, teknolojik bağımlığın çocuklar üzerindeki etkisi konusunda bilgilendiriliyor.
Mudanya Şaziye Rüştü Sağlıklı Hayat Merkezi önünde açılan stantta, teknolojik bağımlığın çocuklar üzerindeki etkileri konusunda broşürler dağıtarak ailelerin bilgilendiriliyor. Ailelere, teknolojik cihazların dikkatli kullanılmadığında pek çok soruna yol açtığı, bilgisayar, tablet, oyun konsolu, akıllı telefon gibi cihazların kullanım süreleri üzerindeki kontrolün kaybolması teknoloji bağımlılığına neden olabileceği anlatıldı. Çocukların teknoloji kullanımının önerilen sürelerde kalması ve bu sürenin üretim odaklı olması konusunda en büyük görev ebeveynlere düştüğünü, ailelerin teknolojik cihazların kullanımı konusunda çocuklarına yol gösterici olmalarının önemli olduğu vurgulandı. - BURSA