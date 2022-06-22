Mudanya'da Taş Mektep Akademi Yaz Kursları Başladı

Mudanya Belediyesi'nin hayata geçirdiği Taş Mektep Akademi'de yaz kursları başladı. Kurslardan 8-15 yaş arası çocuklar ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Mudanya Belediyesi tarafından restore edilen Taş Mektep'in bir bölümü kent müzesine bir diğer bölümü de Taş Mektep Akademi'ye çevrildi. Taş Mektep Akademi'de çocuklar yaz boyunca ÇEKÜL Vakfı iş birliğiyle beceri ve yeteneklerini keşfetme imkanı bulacak.

Taş Mektep Akademi'de çocuklara ilk dersi ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu verdi. Taş Mektep'i kent kültürüne kazandırmaktan dolayı gurur duyduklarını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Taş Mektep'te geçmişte olduğu gibi yeniden çocuk sesleri yankılanıyor. Bu alanlarda seramik, fotoğraf, resim, satranç, astronomi, mozaik, drama-tiyatro atölyelerinin yanı sıra öğrencilere yönelik tohum etkinlikleri, bölgeye özgü mutfağın sergileneceği gastronomi çalışmaları planlıyoruz. Köy enstitüsü modeliyle yine Taş Mektep'te ÇEKÜL Vakfı iş birliğiyle yaz boyunca atölyelerimiz sürecek. İtalya Pisa Üniversitesi Deniz Biyoloğu İnternational School for Scientific Diving (ISSD Onlus) Bilimsel Dalış Okulu Kurucu Başkanı Prof. Francesco Luigi Cinelli tarafından bir bölümüne dalış okulu kurulacak. Taş Mektep Akademi'nin bir bölümüne Muazzez İlmiye Çığ'ın ismi verilecek, Çığ'a ait kişisel eşyalardan oluşan daimi sergileme alanı bulunacak" diye konuştu.

ANKA / Yerel