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Mudanya'da Kabotaj Bayramı Coşkusu

ANKA - Yerel
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Mudanya'da Kabotaj Bayramı Coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi karasularında bağımsızlığının 96’ncı yıl dönümü, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Mudanya’da coşkuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi karasularında bağımsızlığının 96'ncı yıl dönümü, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Mudanya'da coşkuyla kutlandı.

İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan bayram kutlamalarına; Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Yarbay Umut Yavaş'ın yanı sıra ilçe protokolü, gaziler, muhtarlar, meclis üyeleri ve Mudanyalılar da katıldı.

Kutlamalar, Mudanya Belediyesi önünde düzenlenen etkinliklerle devam etti. Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Başkan Hayri Türkyılmaz ve protokol üyeleri, Sahil Güvenlik botundan Deniz Şehitleri anısına denize çelenk bıraktı. Kutlamalar kapsamında düzenlenen yüzme yarışmasında birinci olan Bartuğ Arslan'a ödülünü Türkyılmaz verdi.

1 Temmuz 1926 tarihinden bu yana Türk bayrağının kendi kara sularında özgürce dalgalandığını belirten Başkan Türkyılmaz, şunları söyledi:

"Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak benimsemeliyiz' diyen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği rotada inançla ilerliyoruz. Bugün, denizlerdeki egemenliğimizin tescillendiği gün. Türk denizciliğinin dönüm noktası, bayrağımızı denizlerde sonsuza kadar dalgalandıracak Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyorum. Denizlerimizi millileştiren, deniz taşımacılığı ve ticaret haklarını yabancıların kontrolünden kurtaran, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bu önemli günde bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum."

ANKA / Yerel

Kabotaj Ve Deniz Bayramı Denizcilik 1 Temmuz Mudanya Yerel Haberler

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