Haberler

Mudanya'da Gazze İçin Hayır Panayırı Düzenlendi

Mudanya'da Gazze İçin Hayır Panayırı Düzenlendi
Güncelleme:
Mudanya'da düzenlenen hayır panayırında kadınların hazırladığı yiyecekler ve diğer ürünler satışa sunuldu, elde edilen gelir Gazze'ye yardım için TDV Mudanya Şubesine teslim edildi.

Mudanya'da Tekke-i Cedid (HAL) ve Hasanbey Camiinde, Diyanet İşleri Başkanlığı TDV Mudanya şubesi ve Mudanya Müftülüğün öncülüğünde Gazze'ye yardım hedefiyle kadınların hazırladığı yiyecekler, hayrına satışa sunuldu.

Mudanya Tekke-i Cedid (HAL) ve Hasanbey Camii avlusunda düzenlenen hayır panayırında TDV Mudanya Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri tarafından yapılan çeşitli gıda ürünleri, giysi ve el işlerinden oluşan ürünler satışa sunuldu. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören panayırdan elde edilen gelirler Gazze'ye ulaştırılmak üzere TDV Mudanya Şubesine teslim edildi.

İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Özler bu anlamlı organizasyon için TDV Mudanya Şubesi gönüllülerine, emeği geçen herkese ve hassasiyet gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Gazze'ye olan yardımların ulaşmaya başladığını ve devam edeceğini ifade etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
