Mudanya'da Cesur Vatandaşın Martı Kurtarma Faaliyeti

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir vatandaş, oltalara takılarak su üzerinde çaresiz kalan bir martıyı kurtararak büyük bir duyarlılık gösterdi. Martının üzerine dolanan misina ve kancaları dikkatlice çıkararak onu güvenli bir alana taşıdı.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı sahilinde oltaların misina ve kancalarına takılarak su üzerinde çaresizce bekleyen bir martı, duyarlı bir vatandaşın müdahalesiyle kurtarıldı.

Martının su üzerinde hareketsiz şekilde çırpınmaya çalıştığını gören vatandaş, hiç tereddüt etmeden kıyafetleriyle birlikte denize girerek martıyı güvenli bir alana çıkardı. Ardından martının üzerine dolanan misina ve kancaları dikkatlice çıkararak yaralanmasını engelledi.

O anlara tanıklık eden çevredekiler, vatandaşın örnek davranışını takdirle karşıladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
