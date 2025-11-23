Mudanya'da Cesur Vatandaşın Martı Kurtarma Faaliyeti

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı sahilinde oltaların misina ve kancalarına takılarak su üzerinde çaresizce bekleyen bir martı, duyarlı bir vatandaşın müdahalesiyle kurtarıldı.

Martının su üzerinde hareketsiz şekilde çırpınmaya çalıştığını gören vatandaş, hiç tereddüt etmeden kıyafetleriyle birlikte denize girerek martıyı güvenli bir alana çıkardı. Ardından martının üzerine dolanan misina ve kancaları dikkatlice çıkararak yaralanmasını engelledi.

O anlara tanıklık eden çevredekiler, vatandaşın örnek davranışını takdirle karşıladı. - BURSA