Mudanya Belediyesi Yaz Okulları'nda 2. Dönem Başladı

Mudanya Belediyesi'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açtığı Yaz Spor Okulları'nda ikinci dönem başladı.

Mudanya Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda ilk dönem eğitimlerinin tamamlanmasının ardından ikinci dönem de başladı. Drama, modern dans ve basketbol kursiyerlerine malzeme ve sertifika dağıtımı Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz tarafından yapıldı.

Basketbol, hentbol ve futbol branşlarında verilen eğitimlere ilk dönem 250 öğrencinin katıldığını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, çocukların bedensel ve zihinsel gelişimi adına spor faaliyetlerine destek verdiklerini belirtti. Çocukların, tatili farklı sportif aktiviteleriyle geçirmelerine katkı sunduklarının altını çizen Türkyılmaz, tüm çocukları Yaz Okulları'na katılmaya davet ederken, "Ülkemizin geleceği, çocuklarımızın bugünü ve yarını açısından önemli bir etkinliğe imza atıyoruz. Mudanyamızdaki tüm çocuklarımız bu eğitimlerden ücretsiz yararlanıyor. Her şey çocuklarımız için" diye konuştu.