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Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz, Afet Bölgesindeki Çalışmaları İnceledi

Yerel Haberler

Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz, Afet Bölgesindeki Çalışmaları İnceledi

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Kahramanmaraş, Hatay ve Mersin’de depremzedelere yönelik yardım çalışmalarını yerinde inceledi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Kahramanmaraş, Hatay ve Mersin'de depremzedelere yönelik yardım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kahramanmaraş'ta, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelen Başkan Türkyılmaz, ABB koordinasyonunda bölgede yapılan çalışmalar ve ihtiyaçlarla ilgili bilgi aldı, gıda kolisi yardımlarını teslim etti. Belediyenin teknik ekibiyle birlikte Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği bölgelerde de incelemelerde bulunan Türkyılmaz, ardından depremzedelerle bir araya geldi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın ardından Hatay'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'ne giden Türkyılmaz, Mudanya'da toplanan oyuncakları bölgedeki çocuklara dağıttı. Türkyılmaz son olarak ise Mersin'de Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'la buluştu, Mezitli'ye gelen depremzedeler için Mudanya'dan yola çıkan yardım TIR'ını teslim etti.

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Kaynak: ANKA / Yerel

Hayri Türkyılmaz Kahramanmaraş Mersin Hatay Yerel Haberler

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