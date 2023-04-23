Mucize Çocuklardan Bornova Belediye Başkanı İduğ'a Park Teşekkürü

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 23 Nisan kutlamaları kapsamında İzmir depreminden saatler sonra enkaz altından kurtarılan Ayda ile ağabeyi Atakan’ı makamında ağırladı. Mucize Çocuk Ayda da diğer çocuklarla birlikte temsili olarak Başkan İduğ’un makamına oturarak geçici olarak belediye başkanı oldu. Ayda’nın ağabeyi Atakan’dan ise anlamlı bir teşekkür geldi. Atakan geçen yıl 23 Nisan’da da Başkan İduğ’un konuğu olduklarını ve depremde hayatını kaybeden annelerinin adına bir park yapılmasını istediklerini hatırlatarak, “Başkanım bu parkı yaptığınız için size çok teşekkür ederim” dedi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 23 Nisan kutlamaları kapsamında İzmir depreminden saatler sonra enkaz altından kurtarılan Ayda ile ağabeyi Atakan'ı makamında ağırladı. Mucize Çocuk Ayda da diğer çocuklarla birlikte temsili olarak Başkan İduğ'un makamına oturarak geçici olarak belediye başkanı oldu. Ayda'nın ağabeyi Atakan'dan ise anlamlı bir teşekkür geldi. Atakan geçen yıl 23 Nisan'da da Başkan İduğ'un konuğu olduklarını ve depremde hayatını kaybeden annelerinin adına bir park yapılmasını istediklerini hatırlatarak, "Başkanım bu parkı yaptığınız için size çok teşekkür ederim" dedi.

Bornova Belediyesi, Ayda ve Atakan'ın depremden sonra oturdukları Atatürk Mahallesi'ndeki evlerinin yanına bir park yaparak anneleri Fidan Gezgin'in ismini vermişti.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Ayda ve Atakan'ın depremden zarar gören çocukların simgesi haline geldiğini belirterek, "Hem İzmir depreminde hem de Kahramanmaraş depreminde zarar gören çocuklarımız için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bundan sonra da geleceğimizin teminatı çocuklarımız için elimizden gelen katkıyı koymaya devam edeceğiz" dedi.