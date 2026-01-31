Eskişehir'de Muammer Aksoy İçin Anma Töreni Düzenlendi

(ESKİŞEHİR) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kurucu Genel Başkanı Muammer Aksoy, katledilişinin 36'ncı yılında Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törende anıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kurucu Genel Başkanı Muammer Aksoy'un katledilişinin 36. yılı nedeniyle Eskişehir Vilayet Meydanı'nda tören düzenlendi. ADD Eskişehir Şubesi'nin çağrısıyla Vilayet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından basın açıklamasını yapan ADD Eskişehir Şube Başkanı Mehmet Avci, "Ak saçlı bilgemiz Muammer Aksoy'u katledilişinin 36. yılında o kör kurşunları vücudumuzda hissederek saygıyla anıyoruz. Onu katleden zihniyeti ise öfkeyle, kararlılıkla ve örgütlü mücadelemizle mahküm ediyoruz" dedi.

Muammer Aksoy'un laikliğe ve hukuk düzenine sahip çıktığı için katledildiğini söyleyen Avci, "Bugün burada, bir anma töreni yapmak için değil; Cumhuriyet'e pusu kuranlara karşı açık bir duruş sergilemek için toplandık. Kurucu Genel Başkanımız ak saçlı bilgemiz Prof. Dr. Muammer Aksoy, bu ülkenin bağımsızlığına, laikliğine ve hukuk düzenine sahip çıktığı için gericiler tarafından katledildi. Bu bir "faili meçhul" değildir. Bu bir "tesadüf" hiç değildir. Bu, Cumhuriyet düşmanlığının planlı ve kanlı bir sonucudur" diye konuştu.

"Cumhuriyetle hesaplaşmaya çalışanlara karşı buradayız"

"Muammer Aksoy'u vuran kurşunlar, yalnızca bir bedene değil; anayasaya, laikliğe, Atatürk devrimlerine ve halk egemenliğine sıkılmıştır" diyen Avci, "Bugün görüyoruz ki o zihniyet hala ayaktadır. Aynı karanlık; farklı maskelerle, farklı yöntemlerle, aynı kinle ilerlemektedir. Buradan açık ve net söylüyoruz; Cumhuriyetle hesaplaşmaya çalışanlara, Atatürk'ün adını silmeye cüret edenlere, laikliği tartışma konusu yapanlara, hukuku bir talimat rejimine dönüştürenlere karşı bizler buradayız. Sessiz kalmamızı bekleyenler yanılıyor. Boyun eğmemizi umanlar yanılıyor. Unutmamızı isteyenler yanılıyor. Biz unutmayız, affetmeyiz ve teslim olmayız" ifadelerini kullandı.

"Muammer Aksoy vicdanın susturulamayan sesidir"

Cumhuriyet düşmanlarına karşı mücadele vurgusu yapan Avci, "Atatürkçü Düşünce Derneği, bu ülkenin vicdanıdır. Muammer Aksoy, bu vicdanın susturulamayan sesidir. O ses bugün Eskişehir'de, Vilayet Meydanı'nda haykırmaktadır. Buradan ilan ediyoruz: Cumhuriyet düşmanlarıyla uzlaşmayacağız. Laikliğin pazarlık konusu yapılmasına izin vermeyeceğiz. Hukuksuzluğa alışmayacağız ve karanlığa razı olmayacağız. Bu meydan şahit olsun: Muammer Aksoy'un mirası yere düşmedi. Atatürk'ün Cumhuriyeti sahipsiz değildir. Bu mücadele bitmedi ve bitmeyecek" dedi.