MSKÜ Türk Halk Müziği Topluluğu'ndan Unutulmaz Konser

MSKÜ Türk Halk Müziği Topluluğu'ndan Unutulmaz Konser
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu, 'İlk Abdalın Özü Son Abdalın Sözü Türküler' konserinde Neşet Ertaş'ın yeğeni Köksal Ertaş'la birlikte sahne aldı. Duygu dolu bir akşam geçiren katılımcılar, sevilen Türkülerle müzik keyfini yaşadı.

MSKÜ Türk Halk Müziği Topluluğu&Korusu tarafından hazırlanan "İlk Abdalın Özü Son Abdalın Sözü Türküler" Konserinde, Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın yeğeni Köksal Ertaş ve Kırşehir Abdalları Muğlalılarla buluştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Türk Halk Müziği Topluluğu & Korusu, her yıl olduğu gibi bu yıl da muhteşem bir konsere imza attı.

Topluluk Korosu Şefi Öğr. Gör. M. Seval Işıklı önderliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İlk Abdalın Özü Son Abdalın Sözü Türküler" Konseri, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. MSKÜ öğrencilerinden oluşan koro, sevilen Türk halk müziği eserlerini dinleyiciler için söyledi. Konser arasında Muğla kültürünü yaşatan isimlerden Mehmet Ali Eren'in torunu 13 yaşındaki küçük Mehmet Ali Eren Zeybek oyunu ile sahne aldı. Müzikseverler koronun seslendirdiği Türkülerle kimi zaman neşelendi, kimi zaman hüzünlendi.

Akabinde Onur Konukları Bozkırın Tezenesi Türk Halk Müziğinde son Abdal kabul edilen Neşet Ertaş'ın yeğeni Köksal Ertaş ve Kırşehir Abdalları sahne aldı. Birbirinden güzel Türkülerini sevenleri için seslendiren sanatçılara, Türk Halk Müziği Korosu öğrencileri ve dinleyiciler de eşlik etti. Koroya, TRT ve Kültür ve Turizm Bakanlığı saz sanatçılarının yanı sıra Ege Üniversitesi Konservatuvarı öğretim üyeleri sazlarıyla eşlik etti.

Yoğun katılımın olduğu konserde, katılımcılar unutulmaz bir akşam yaşadı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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