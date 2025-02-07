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MSKÜ Tıp Fakültesi'ne 100 Tablet Hibesi

MSKÜ Tıp Fakültesi'ne 100 Tablet Hibesi
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi İşletme Müdürlüğü, Tıp Fakültesi'ne 100 adet tablet hibe ederek öğrencilerin dijital eğitim imkanlarından faydalanmalarını sağladı. Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, teknolojinin eğitimdeki önemine vurgu yaptı.

Öğrencilerin dijital çağın imkanlarından en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla MSKÜ İktisadi İşletme Müdürlüğü tarafından alınan 100 adet tablet, Tıp Fakültesi'ne hibe edildi. Öğrenciler, elektronik ortamda sınav olabilecek.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi'ne, İktisadi İşletme Müdürlüğü tarafından öğrencilerin dijital çağa ayak uyduracak şekilde eğitim almaları için 100 adet tablet hibe edildi.

Öğrencilerin aldıkları eğitimin ölçme değerlendirmesi, elektronik ortamda hazırlanan sınavla yapılacak.

Bu kapsamda MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Hicret Özkoç ile birlikte Tıp Fakültesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Tıp Fakültesi öğrencilerine tabletleri teslim ederken, teknolojinin eğitimdeki vazgeçilmez rolüne vurgu yaptı ve tabletlerin temininde emeği geçen İktisadi İşletme Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş ise, "MSKÜ Tıp Fakültesi'nin kaliteli ve nitelikli eğitim verdiğinin göstergeleri olan akreditasyonu almasında, öğrencilerin dijital çağa ayak uyduracak şekilde eğitim almaları büyük önem arz etmektedir. Öğrencilerimizin aldıkları eğitimin ölçme değerlendirmesi de buna uygun olarak elektronik ortamda hazırlanan sınav soruları ile yapılmaktadır. Bu sınavların uygulanmasında gerekli olan bilgisayar ve tablet alt yapısını sağladığı ve iyi hekim yetiştirme konusunda her daim yanımızda olduğu için rektörümüz Sayın Prof. Dr. Turhan Kaçar'a ve üniversitemiz yönetimine çok teşekkür ederiz. Gelecek seneden itibaren sınavlarımızı tabletten yapacağız. Öğrencilerimiz çok mutlu olacak" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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