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MSKÜ Rektörü, 23 Nisan Bayramında Minik Öğrencileri Ağırladı

MSKÜ Rektörü, 23 Nisan Bayramında Minik Öğrencileri Ağırladı
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gündüz Bakımevi öğrencilerini makamında kabul ederek bayramlarını kutladı. Öğrenciler, Rektör Kaçar'a çizdikleri resimleri hediye etti.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kampüs Gündüz Bakımevi öğrencilerini makamında ağırladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı (MSKÜ) Gündüz Bakımevi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar'ı makamında ziyaret etti. Sevgi dolu anların paylaşıldığı ziyarette, minik öğrenciler Rektör Kaçar'a çizdikleri resimleri hediye etti.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Kaçar, minik misafirleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı ve onlara çeşitli hediyeler verdi. Makam koltuğuna oturan minikler, bir günlüğüne Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü oldu. Etkinlikte, çocukların neşeli halleri dikkat çekerken, 23 Nisan'ın anlam ve önemine değinildi. Prof. Dr. Kaçar, çocukların geleceğin liderleri olduğunu vurgulayarak, onların eğitimine ve gelişimine her zaman destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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