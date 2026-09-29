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MSB, Nahçıvan’daki Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı’ndan görüntüleri paylaştı

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MSB, Azerbaycan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı kapsamında Nahçıvan’daki faaliyetlerden görüntüleri paylaştı. Paylaşımda 'Ortak eğitim, güçlü koordinasyon, yüksek hazırlık!' ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 'Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı' paylaşımı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından 'Birliğin Gücü sahada' notuyla paylaşımda bulunuldu. MSB'nin paylaşımında tatbikata ilişkin görüntüler paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

" Azerbaycan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı' kapsamında, Nahçıvan'da icra edilen faaliyetlerden görüntüler Ortak eğitim, güçlü koordinasyon, yüksek hazırlık!"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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