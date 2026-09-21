MSB, Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın 14 bin personelle başladığını duyurdu

MSB, Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın 14 bin personelle başladığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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MSB, Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başladığını duyurdu. Bakanlığın paylaşımına göre tatbikat 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personelin katılımıyla başladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın başladığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personelin katılımıyla başladığı ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı