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MSB, Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın 14 bin personelle başladığını duyurdu

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MSB, Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın 14 bin personelle başladığını duyurdu
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MSB, Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başladığını duyurdu. Bakanlığın paylaşımına göre tatbikat 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personelin katılımıyla başladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın başladığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personelin katılımıyla başladığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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