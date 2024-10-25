MSB'den Teröre Karşı Hava Harekatı: 30 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatlarında 34 terör hedefine saldırıldığını ve ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB: "Güçlüyüz, kararlıyız! Dün gece (24 Ekim) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." - ANKARA