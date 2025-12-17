Moldavalı gelin Müslüman oldu

Moldava'dan Türkiye'ye gelin olarak gelen kadın, Bartın'da düzenlenen ihtida merasimi ile Müslüman oldu.

Bir süre önce Moldava'dan Türkiye'ye gelin olarak gelen ve Bartın'da yaşamaya başlayan Moldavalı kadın, İslamiyet'i araştırmaya başladı. Müslüman olmaya karar veren kadın müracaat ettiği Bartın Müftülüğünde gerçekleştirilen program ile kelime-i şehadet getirdi. Moldova uyruklu Kader Çetin için gerçekleştirilen ihtida merasimi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Bartın Müftü Yardımcısı Oğuz Yılmaz, Kader Çetin'e İslam'ın temel esaslarına dair bilgilendirmede bulundu.

Program dualarla sona erdi. - BARTIN