Haberler

Moldavalı gelin Müslüman oldu

Moldavalı gelin Müslüman oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Moldova'dan Türkiye'ye gelin olarak gelen Kader Çetin, Bartın'da düzenlenen ihtida merasimi ile İslamiyet'i kabul etti. Merasimde Bartın Müftü Yardımcısı Oğuz Yılmaz, kadına İslam’ın temel esaslarını anlattı.

Moldava'dan Türkiye'ye gelin olarak gelen kadın, Bartın'da düzenlenen ihtida merasimi ile Müslüman oldu.

Bir süre önce Moldava'dan Türkiye'ye gelin olarak gelen ve Bartın'da yaşamaya başlayan Moldavalı kadın, İslamiyet'i araştırmaya başladı. Müslüman olmaya karar veren kadın müracaat ettiği Bartın Müftülüğünde gerçekleştirilen program ile kelime-i şehadet getirdi. Moldova uyruklu Kader Çetin için gerçekleştirilen ihtida merasimi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Bartın Müftü Yardımcısı Oğuz Yılmaz, Kader Çetin'e İslam'ın temel esaslarına dair bilgilendirmede bulundu.

Program dualarla sona erdi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Trump'tan 'yabancı terör örgütü' olarak tanıdıkları ülkeye açık tehdit: Büyük şok yaşayacaklar

Ülke tamamen kuşatıldı: Hiç görmedikleri bir şok yaşayacaklar
Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı
Sadettin Saran 'Yorum yaparsa döner ücretsiz' diyen esnafın gönderisine kayıtsız kalmadı

"Yorum yaparsa döner ücretsiz" diyen esnafa kayıtsız kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Sayılı günler kaldı! ABD'den gündem yaratacak SDG kararı

ABD "Artık yalnızsın" dedi, 400 bin savaşçıdan Türkiye'ye destek geldi
Sörloth maç kadrosuna alınmadı

Maç kadrosuna alınmadı
Devlet 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi alacağından vazgeçecek

Tarih netleşti! Devlet, yüz binlerce kişinin borcunu siliyor
Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor

Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor
Dev fuhuş operasyonunda çarpıcı ayrıntı! Kadınları SGK'lı çalışan gibi göstermişler

Sapıkların elinden kurtarılan kadınlarla ilgili çarpıcı SGK detayı
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Bursa'daki baba-kızın aynı evde ölümündeki sır perdesi aralandı

Baba-kızın ölümündeki sır perdesi aralandı! Detaylar korkunç
title