Çorum'da Modifiye Araç Sürücüleri Trafik Cezalarını Protesto Etti

Erkan Karaca

(ÇORUM) - Çorum'da modifiye araç sürücüleri şehir merkezinde kontak kapatarak, araçları nedeniyle yazılan trafik cezalarını protesto etti. Bazı sürücüler gözaltına alındı, araçları ise çekildi.

Kent Park yanında toplanan onlarca modifiye araç sürücüsü, uygulanan cezalara tepki göstermek amacıyla konvoy halinde kent merkezine hareket etti. Sürücüler, İnönü Caddesi ile Gazi Caddesi'nin bir bölümünde araçlarını durdurarak kontak kapattı.

Eyleme katılan modifiye araç sahipleri daha sonra Saat Kulesi çevresinde araçlarını durdurarak protestolarını sürdürdü. Bu sırada bazı sürücüler gözaltına alındı, araçları ise çekildi.

Sürücüler, son düzenlemelerle birlikte modifiye araçlar için getirilen 21 bin liralık ceza ile polisten kaçanlar için öngörülen 200 bin lira para ve trafikten men yaptırımının ağır olduğunu savunuyor.

Kabul edilen yeni trafik düzenlemesine göre yüksek sesle sokaklarda dolaşan araçlara da cezai işlem uygulanabiliyor.

Abart egzoz takılması, renkli ve ışıklı aksesuarlarla araçların süslenmesi yasak kapsamına alınırken araçların mümkün olduğunca fabrika çıkışlı haliyle trafikte kullanılması öngörülüyor.

Kaynak: ANKA