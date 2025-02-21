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MİT, PKK/KCK Üyelerini Etkisiz Hale Getirdi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), düzenlediği operasyonla PKK/KCK mensubu Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan'ı etkisiz hale getirdi. Teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK mensubu Rojda Azad kod adlı Zehra Sebat ve Çirav Cudi kod adlı Serhat Erdoğan'ı düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK mensubu Rojda Azad kod adlı Zehra Sebat ve Çirav Cudi kod adlı Serhat Erdoğan'ı Irak/Hakurk'ta düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi.

Eylem hazırlığı içerisindeydiler

MİT istihbarat ağı sayesinde, iki teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına karşı saldırı gerçekleştirmek için silah talimi eylem hazırlığında olduğunu öğrendi. Eylem hazırlığındaki iki teröristin yeri tespit edildi. Operasyon kararı alınması akabinde haklarında terör suçundan aranma kaydı bulunan bulunan Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan Irak/Hakurk kırsalında nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Zehra Sebat Kimdir

Rojda Azad kod adlı Zehra Sebat, 2011 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. Irak/Gare'de silahlı eğitim aldı. Uzun süre Irak'ın kuzeyinde faaliyetlerde bulundu. Zehra Sebat son olarak Hakurk'ta YJA Star kadın yapılanması içerisinde yer alıyordu.

Serhat Erdoğan Kimdir

Çirav Cudi kod adlı Serhat Erdoğan, 2021 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Kuzey Irak'taki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldı. Avaşin, Zap, Metina ve Hakurk bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdi. Serhat Erdoğan son olarak örgütün özel güç yapılanmasında yer alıyordu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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