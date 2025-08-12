MİT, Nazım Hikmet'e Ait Arşiv Belgesini Yayınladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Nazım Hikmet'in imzası ve 1950 tarihli 'Davet' şiirine ait dizeleri içeren bir arşiv belgesinin gizliliğini kaldırdı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bir belgenin daha gizliliğini kaldırdı. Arşiv belgesinde, Nazım Hikmet'in imzası ile birlikte "1950" tarih notu ve Nazım Hikmet'in "Davet" şiirine ait dizeler yer alıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bir belgenin daha gizliliğini kaldırdı. MİT, Ünlü şair Nazım Hikmet'e ait olduğu değerlendirilen çizim, el yazısı ve imzayı taşıyan arşiv belgesi olarak yayımladı. MİT'in paylaştığı arşiv belgesinde, Nazım Hikmet'in imzası ile birlikte "1950" tarih notu ve Nazım Hikmet'in "Davet" şiirine ait dizeler yer alıyor. Şiir ise şu şekilde:

"Dörtnala gelip Uzak Asyadan Akdenize bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim... Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benziyen toprak bu cehennem, bu cennet bizim... Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın yok edin insanın insana kulluğunu bu davet bizim... Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine bu hasret bizim." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
