MİT Başkanı Kalın ve Varank ODTÜ Öğrencileriyle İftar Yaptı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileriyle birlikte iftar yaptı.

MİT Başkanı Kalın ve AK Parti Bursa Milletvekili Varank, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileriyle iftar yaptı. Varank, sosyal medya hesabından iftar programı görüntülerini paylaştı. Varank, ODTÜ'lülere MİT Başkanı Kalın'ı işaret ederek, "Siz onu tanımıyorsanız bile o sizi tanıyordur" espirisini yaparken Kalın da, "İş gereği" diye eşlik etti. - ANKARA