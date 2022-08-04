Mısır piramitlerinde uçuş gösterisi Mısır ve Güney Kore, Mısır'ın başkenti Kahire'de 2022 Piramitler Uçuş Gösterisi'ni ortak şekilde gerçekleştirdi. Mısır ve Güney Kore, Mısır'ın başkenti Kahire'de 2022 Piramitler Uçuş Gösterisi'ni ortak şekilde gerçekleştirdi. Mısır'ın başkenti Kahire'nin Gize bölgesinde bulunan piramitlerde Mısır ve Güney Kore ortak uçuş gösterisi düzenledi. 2022 Piramitler Uçuş Gösterisi'nde Mısır Hava Kuvvetleri'nin "Gümüş Yıldızlar" ve Güney Kore'nin "Kara Kartallar" akrotim ekipleri yer aldı. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Yerel Güney Kore Kahire Mısır Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Mısır piramitlerinde uçuş gösterisi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.