Haberler

Hayranı olduğu otobüsü minyatüre dönüştürdü

Hayranı olduğu otobüsü minyatüre dönüştürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hikmet Sungur, hayranı olduğu otobüsün 1/2.7 ölçekli, gerçek motorlu ve yürür vaziyetteki minyatürünü 8 ayda yaparak Eskişehir'de sergiledi. Araç, dünyada tek örnek olma özelliği taşıyor.

Hikmet Sungur, hayranı olduğu otobüsün yaklaşık 8 ay uğraşıp yaptığı gerçek motorlu ve yürür vaziyetteki minyatür halini Eskişehir'de sergiledi.

Geçtiğimiz günlerde Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda klasik otobüs buluşması gerçekleştirildi. Her biri döneminin ruhunu yansıtan 35 klasik araç etkinlikte sergilenirken, gerçek motorlu ve yürür vaziyetteki minyatür bir otobüsün tanıtımı yapıldı. Baba mesleği şoförlük ile uğraşan Hikmet Sungur tarafından yaklaşık 8 ayda yapılan minyatür otobüs, ilginç görümü ile ziyaretçileri hayran bıraktı.

"Dünyada şu an için başka bir örneği yok"

Projenin detaylarını ve yapım aşamasını paylaşan araç sahibi Hikmet Sungur, "Bu araç, benim çok değer verdiğim, '302' olarak bilinen modeldir. Kendisine o kadar değer veririm ki, internet adresim bile 302'dir. Bir gün niyetlenip projesini hazırladım ve birebir ölçülerde, 1/2.7 oranında küçültülmüş bir 302 ürettim. Arkadan motorlu olan bu araçta, İtalyan tasarımı küçük arabalardan bildiğimiz, hava soğutmalı motor kullandım. Sonuçta çok güzel bir çalışma ortaya çıktı. Yaklaşık 8 ay boyunca sabahtan gece yarılarına kadar büyük bir azim ve mücadeleyle uğraştık, sonunda bu araç meydana geldi. Şu an için dünyada tek olma özelliği taşıyor ve çalışır durumda. Hatta birkaç saat sonra dışarıda bir tur atacağız. En çok dikkat çeken yönü ise tüm detayları; sis farları, arka stopları, ön farları, sinyalleri, basamakları ve kapı kolları dahil her şeyiyle birebir aslına uygun yapılmış olmasıdır. Dolayısıyla şimdi bunun yakından bir fotoğrafını çekip paylaşsanız, insanlar oyuncak olduğunu anlamaz ve büyük bir otobüs zanneder" dedi.

"Ustalara fırsat verildiğinde neler yapabildiklerini görsünler istedim"

Projenin güncel maliyetini de değerlendiren Sungur, sözlerine şöyle devam etti:

"Bursa esnafından ve oradaki arkadaşlarımdan çok büyük destek gördüm. Arkamda bana maddi ve manevi destek veren onlarca insan var. Gerçekten onların bu katkıları olmasaydı bu projeyi hayata geçiremezdim, bu çok önemli bir detay. Ben de bu çalışmayla, ustalara fırsat verildiği zaman neler başarabileceklerini herkes görsün istedim. Maliyetini tam olarak hesaplamadım ama bugün 'Aynısını tekrar yap' deseler, sanırım böyle bir araç 1,5 milyon TL'yi bulur." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim

Netanyahu'dan ülkenin başkentine saldırı talimatı
8 kişinin yanarak can verdiği otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay

8 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay
Buca Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Ev sahipleri dikkat! Bugün son gün, ödemeyene ceza var

Ev sahipleri dikkat! Bugün son gün, ödemeyene ceza var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip kullanıcıları ikiye böldü

İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip! Kullanıcılar ikiye bölündü
Yılmaz Morgül'den çok konuşulacak sözler: Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım

"Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım"
Belediyenin sevilen yüzünü ecel sokakta yakaladı

Belediyenin sevilen yüzünü ecel sokakta yakaladı
Güney Kore'de savunma sanayi tesisindeki patlamada 5 kişi öldü

Güney Kore'de savunma sanayi tesisinde patlama: 5 kişi öldü
LBank, SPK kararına rağmen Türkiye'deki faaliyetlerini durdurmadı

SPK kararına rağmen faaliyetlerini durdurmadı, yaptırım kapıda
Üst düzey askeri yetkiliye Tayland'da meydan dayağı

Üst düzey askeri yetkiliye trans bireylerden sokakta meydan dayağı
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten hamle! İsrail tarihi kaleyi ele geçirdi

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten hamle! Tarihi kaleyi ele geçirdiler