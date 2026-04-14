Miniklerden doğaya anlamlı katkı: geleceğe nefes oldular

Miniklerden doğaya anlamlı katkı: geleceğe nefes oldular
Afyonkarahisar’da düzenlenen etkinlikte Kur’an kursu öğrencileri fidan dikerek çevre bilinci kazandı. Miniklerin heyecanı dikkat çekti.

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler doğayla buluşarak çevreye katkı sundu. Çiğiltepe Şehitler Camii inşaat alanında gerçekleştirilen programda çocuklar, ağaç sevgisini uygulamalı olarak öğrenirken, geleceğe nefes olacak fidanları kendi elleriyle toprakla buluşturdu.

MİNİKLERDEN DOĞAYA ANLAMLI DOKUNUŞ

Ali Çetinkaya Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte Minik Kur’an Kursu öğrencilerine ağaç sevgisinin küçük yaşta kazandırılmasının önemi anlatıldı. Çocuklar, doğanın korunması ve çevre bilinci konusunda bilgilendirilirken, ardından kendi elleriyle fidan dikerek bu bilgileri uygulamaya dönüştürdü.

Etkinlik boyunca öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu dikkat çekerken, ortaya renkli ve anlamlı görüntüler çıktı. Program, çocukların doğayla bağ kurmasına önemli katkı sağladı.

SERTİFİKALARLA KALICI HATIRA VE GELECEK MESAJI

Program sonunda etkinliğe katılan her öğrenciye “ağaç dikme sertifikası” verilerek bu özel gün kalıcı hale getirildi. Yetkililer, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmenin önemine vurgu yaparak bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Doğaya atılan bu küçük adımın gelecekte büyük farklar oluşturması hedeflenirken, erken yaşta kazanılan çevre bilincinin toplumsal duyarlılığı artıracağı ifade edildi.

Haber: Faruk Kılınç

