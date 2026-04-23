Miniklerden büyük mesaj: 'Savaşlar Dursun, Dünya Çocuklara Kalsın'
Osmaniye'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle coşku içinde kutlandı. Öğrencilerin farklı ülkelerin kültürlerini yansıtan halk dansları gösterileri izleyiciler tarafından tam not alırken Filistin halk dansları gösterisinin sonunda açılan "Savaşlar dursun dünya çocuklara kalsın" yazılı pankart duygu dolu anlar yaşattı.

Osmaniye Cebelibereket Şehit Ahmet Yılmaz İlkokulu'nda program saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Öğrencilerin koro halinde okuduğu şarkılarla devam etti. Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından temsili meclis açılışı gerçekleştirilirken, günün anlam ve önemine vurgu yapıldı. Programda farklı ülkelerin kültürlerini yansıtan halk dansları gösterileri sahnelendi. Macaristan, Özbekistan, Moğolistan, İspanya, Kazakistan, Azerbaycan, Filistin ve Japonya'ya ait halk dansları ile Türkiye halk oyunları gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı. Özellikle Filistin halk dansları gösterisinin sonunda açılan "Savaşlar dursun dünya çocuklara kalsın" yazılı pankart duygu dolu anlar yaşattı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilirken, protokol ve öğrenci velileri çocukların gününde onlara bayraklarla destek verdi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
