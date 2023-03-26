Minik Yusuf, Lagari Hasan Çelebi'yi canlandırdığı video ile büyük beğeni aldı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde 1. sınıf öğrencisinin Lagari Hasan Çelebi'yi canlandırdığı video sosyal medyada beğeni topladı.

Tarih Yazan Çocuklar Projesi çerçevesinde Uzundere Şelale İlk ve Ortaokulu 1. sınıf öğrencisi Yusuf Eymen Çelik, Osmanlı İmparatorluğu'nda IV. Murad döneminde barut macunundan hazırlanmış fişekler vasıtasıyla uçan ve bu kayıt edilen Osmanlı sanatkarı ve mühendisi Lagari Hasan Çelebi'yi canlandırdı. Okul müdürü İbrahim Turan videoyu, "Yaptığımız roket, hikaye, animasyon ile öğrencilerin geçmişin kahramanlarını rol model alıp geleceklerine yön vermelerini hedefledik" ifadeleriyle sosyal medyada paylaştı. Minik öğrencinin roketleri dizerek anlattığı hikayenin yer aldığı video ise sosyal medyada büyük beğeni topladı. - ERZURUM