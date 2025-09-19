Minik yürekler, gazi dedelerini unutmadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde eğitim gören minik öğrenciler, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğretmenleriyle birlikte Aydın Şehit ve Gaziler Derneği'ni ziyaret eden minikler, vatan için canlarını ortaya koymuş gazilerle buluşmanın heyecanını yaşadı.

Gaziler Derneği Başkanı İsmail Ece ve dernek üyeleri, kendilerini ziyarete gelen çocukları büyük bir mutlulukla karşıladı. Gazilerin ellerini öpen minikler, gazi dedeleriyle sohbet ederek onların geçmişte yaşadıkları hatıraları dinledi. Bu özel buluşmada çocuklara hem gaziliğin anlamı hem de vatan sevgisinin önemi anlatıldı. Duygusal anların yaşandığı ziyarette konuşan Dernek Başkanı İsmail Ece, "Bugüne kadar ki en güzel ziyaretçilerimiz" diyerek ve çocukların ilgisinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, anlamlı günlerde genç nesillerin kendilerini hatırlamasının gurur verici olduğunu ve çocukların küçük yaşta milli değerlerle tanışmasının önemine dikkat çekti. Ziyaret, minikler ve gazilerin hep birlikte çekildiği toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu. - AYDIN