Minik Serçe Kedinin Ağzından Kurtarıldı
Amasya’da bir vatandaş, minik serçeyi kedinin ağzından kurtardı.
Amasya'da bir vatandaş, minik serçeyi kedinin ağzından kurtardı.
Çalıştığı iş yerinin önünde bir kedinin avlayarak ağzında tuttuğu kuşun çırpınışlarını gören Altan Eftelioğlu, yavru serçeyi kurtardı. Ürken kuşu suya tutup sakinleşmesini sağlayan Eftelioğlu, daha sonra doğaya saldı. Eftelioğlu, "Yavru serçeyi kediye kaptırmadım. Hayatını kurtarmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı