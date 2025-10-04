Minik Öğrencilere Hayvan Sevgisi Aşılandı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ve Biyo Bilişim Öğrenci Kulübü iş birliğinde, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında minik öğrenciler için farkındalık dolu bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, Bor 75. Yıl Dr. Feriha Celal Çığiz Anaokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Üniversite öğrencilerinin hazırladığı hayvan maskeleri ve dondurulmuş hayvan figürleri ile eğlenceli anlar yaşayan çocuklar, hem hayvan sevgisi hem de doğa bilinci üzerine bilinçlendi. Minik katılımcılar ayrıca mikroskopla inceleme yapma ve kavanoz içindeki hayvan örneklerini gözlemleme fırsatı buldu. Böylece, bilimi eğlenceli bir şekilde deneyimleyen öğrenciler için unutulmaz bir gün yaşandı.

2025 yılının 'Aile Yılı' olması dolayısıyla etkinliğe veliler de katıldı. Ebeveynler, evlerinden getirdikleri evcil hayvanlarını çocuklarla paylaşarak etkinliğe renk kattı. Öğrenciler kadar veliler de sergilenen örneklere ve etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

Program kapsamında, sokak hayvanlarının beslenmesine destek olmak amacıyla kedi ve köpek mamaları dağıtıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Amacımız, çocuklarda hayvan sevgisi ve doğa bilincini küçük yaşlarda güçlendirmek, aynı zamanda toplumsal duyarlılığı artırmaktır" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE