Kur'an kursu öğrencileri askıda ekmek uygulamasına destek verdi

Gençosman 4-6 Yaş Kur'an kursunda öğrenim gören öğrenciler, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek olmak için askıda ekmek uygulamasına destek verdi.

Kur'an kursu öğreticileri refakatinde fırına giden minik öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları askıda ekmek uygulaması kapsamında bağışladı. Öğrencilerin harçlıklarıyla alınan ekmekler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Yapılan etkinlik ile çocuklarda paylaşma ve yardımlaşma bilincinin pekiştirilmesi amaçlanıyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı