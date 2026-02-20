Haberler

Kur'an kursu öğrencileri askıda ekmek uygulamasına destek verdi

Kur'an kursu öğrencileri askıda ekmek uygulamasına destek verdi
Gençosman 4-6 Yaş Kur'an kursu öğrencileri, ramazan ayında askıda ekmek uygulamasına destek vererek ihtiyaç sahiplerine yardım etti. Harçlıklarıyla ekmek alan çocuklar, paylaşma ve yardımlaşma bilincini pekiştiriyor.

Gençosman 4-6 Yaş Kur'an kursunda öğrenim gören öğrenciler, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek olmak için askıda ekmek uygulamasına destek verdi.

Kur'an kursu öğreticileri refakatinde fırına giden minik öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları askıda ekmek uygulaması kapsamında bağışladı. Öğrencilerin harçlıklarıyla alınan ekmekler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Yapılan etkinlik ile çocuklarda paylaşma ve yardımlaşma bilincinin pekiştirilmesi amaçlanıyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
