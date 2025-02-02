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Minik Öğrencilerden Emniyet Müdürüne Ziyaret

Minik Öğrencilerden Emniyet Müdürüne Ziyaret
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, yarıyıl tatili dolayısıyla minik öğrencilere ev sahipliği yaptı. Öğrencilerin gelecekteki hayalleri ve keyifli sohbetleri, Yılmaz'ın hediyeleriyle renklendi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'a minik öğrenciler hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Yarıyıl tatiliyle birlikte İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretleri kesintisiz sürdü. Yılmaz'ın bu seferki konukları ise okul öncesi minik öğrenciler oldu. 'Büyüyünce ne olacaksın' sorusuna yanıt veren minik öğrencilerden biri polis olmak isterken diğer öğrenci ise öğretmen olmak istediğini söyledi. Keyifli geçen sohbette yüzler gülerken, İl Müdürü Yılmaz çocuklara yarıyıl tatil hediyesi olarak oyuncak hediye etti. Çocukların mutlu dolu anları fotoğraflara yansıdı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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