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Minik öğrencilerden anlamlı yardım

Minik öğrencilerden anlamlı yardım

Yerel Haberler

Bayburt'ta 4-6 yaş grubu öğrencilerinden depremzede kardeşlerine destek.Bayburt İl Müftülüğüne bağlı Şehit Serkan Saka, Hacı Ekrem Naile Seyhan, Esentepe Ayhan Kılıç ve Terzi Hacı Mustafa Efendi 4- 6 yaş Kur'an kurslarında okuyan minik öğrenciler harçlıklarıyla depremzedelere verilmek üzere...

Bayburt'ta 4-6 yaş grubu öğrencilerinden depremzede kardeşlerine destek.

Bayburt İl Müftülüğüne bağlı Şehit Serkan Saka, Hacı Ekrem Naile Seyhan, Esentepe Ayhan Kılıç ve Terzi Hacı Mustafa Efendi 4- 6 yaş Kur'an kurslarında okuyan minik öğrenciler harçlıklarıyla depremzedelere verilmek üzere gıda kolisi ve çeşitli oyuncaklar hazırladılar. Minikler hazırladıkları gıda kolisi ve oyuncakları depremzedelere gönderilmek üzere İl Müftülüğüne teslim ettiler.

Malzemeleri teslim alan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin ve Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın, bu anlamlı davranışlarından dolayı minik öğrencilere ve hocalarına teşekkür ettiler. - BAYBURT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ayhan Kılıç Bayburt Seyhan Yerel Haberler

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