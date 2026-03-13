Haberler

Minik öğrenciler afetlere karşı bilinçleniyor

Eskişehir Şehit Soner Özübek İlkokulu'nda 2/A sınıfı öğrencilerine yönelik, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenleri tarafından "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bireyler oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, minik öğrencilere afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatılırken; okul yönetiminden yapılan açıklamada, "Afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmanın yolu temel eğitimden geçiyor, hazırlıklı bireyler yetiştirmek amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
