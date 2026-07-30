Minik Muhammed’in motivasyon konuşması ağabeylerini gülümsetti

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen futbol turnuvasında sahaya çıkmaya hazırlanan futbolcular, beklemedikleri bir motivasyon konuşmasıyla hem duygulandı hem de gülümsedi. Takımın yanına gelen 10 yaşındaki Muhammed Çınar Ayazgök'ün ağabeylerine yaptığı konuşma, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Canik ilçesinde düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasında mücadele eden Yaylaspor, maç öncesinde unutulmayacak anlar yaşadı. Karşılaşma öncesinde futbolcuların yanına gelen 10 yaşındaki Muhammed Çınar Ayazgök, kendisinden yaklaşık 20 yaş büyük oyunculara kısa ama anlamlı bir motivasyon konuşması yaptı.

Minik Muhammed, futbolculara hitaben, "Her şeyin bir amacı vardır. Bizim amacımız bir kupamız olsun, yüzümüz gülsün. Bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorum. Allah yardımcınız olsun, her maç güzel olsun" dedi.

Küçük yaşına rağmen büyük bir özgüvenle yaptığı konuşmayı dikkatle dinleyen futbolcular, Muhammed'i alkışlayarak teşekkür etti. O anlar ise gülümsetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı