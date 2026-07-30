Haberler

Minik Muhammed’in motivasyon konuşması ağabeylerini gülümsetti

Minik Muhammed’in motivasyon konuşması ağabeylerini gülümsetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun’un Canik ilçesinde düzenlenen futbol turnuvasında sahaya çıkmaya hazırlanan futbolcular, beklemedikleri bir motivasyon konuşmasıyla hem duygulandı hem de gülümsedi.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen futbol turnuvasında sahaya çıkmaya hazırlanan futbolcular, beklemedikleri bir motivasyon konuşmasıyla hem duygulandı hem de gülümsedi. Takımın yanına gelen 10 yaşındaki Muhammed Çınar Ayazgök'ün ağabeylerine yaptığı konuşma, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Canik ilçesinde düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasında mücadele eden Yaylaspor, maç öncesinde unutulmayacak anlar yaşadı. Karşılaşma öncesinde futbolcuların yanına gelen 10 yaşındaki Muhammed Çınar Ayazgök, kendisinden yaklaşık 20 yaş büyük oyunculara kısa ama anlamlı bir motivasyon konuşması yaptı.

Minik Muhammed, futbolculara hitaben, "Her şeyin bir amacı vardır. Bizim amacımız bir kupamız olsun, yüzümüz gülsün. Bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorum. Allah yardımcınız olsun, her maç güzel olsun" dedi.

Küçük yaşına rağmen büyük bir özgüvenle yaptığı konuşmayı dikkatle dinleyen futbolcular, Muhammed'i alkışlayarak teşekkür etti. O anlar ise gülümsetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası

Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte bundan sonraki yol haritası
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var

Türkiye güne operasyonla başladı! Erdal Beşikçioğlu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taliban'ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı! BM raporu ortaya çıkardı

Taliban'ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı! Tepkiler büyüyor
'Bunun da kaçağı olur mu?' demeyin, oluyormuş: Mersin'de ele geçirildi

"Bunun da kaçağı olur mu?" demeyin, oluyormuş: Mersin'de ele geçirildi
Hürmüz'den izinsiz geçmeye çalışan gemide yangın: İran'ın izni olmadan...

İzinsiz geçmeye çalışan gemide yangın!
Bestemsu Özdemir: Anne terliği yemeyen yok, dayak cennetten çıkma!

Bestemsu Özdemir: Anne terliği yemeyen yok, dayak cennetten çıkma!
Rusya, Ukrayna'yı 70 füze ve 280'den fazla İHA ile vurdu

Başkenti 280 İHA ve onlarca füzeyle cehenneme çevirdiler
Bütün şehir bu olayı konuşuyor! Polis yeleği ile milyonluk vurgun

Bütün şehir bu olayı konuşuyor! 12 kilo altın ve 2 milyon lira kayıp
Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik