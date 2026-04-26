Minik mehteranlar Şahinbey Er Meydanı’nda alkış topladı

Şahinbey Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye Yağlı Pehlivan Güreş Ligi, bu kez anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 23 Nisan’da yaşanan protestonun ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun davetiyle Er Meydanı’na çıkan minik mehteran takımı, sergilediği performansla büyük beğeni topladı.

MİNİK MEHTERANLAR GÖSTERİLERİYLE GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Ana sınıfı öğrencilerinden oluşan mehteran takımı, mehter marşları eşliğinde gerçekleştirdiği gösteriyle yağlı güreş müsabakalarına renk kattı. Tribünlerden yoğun alkış alan minikler, hem sahne performanslarıyla hem de özgüvenleriyle dikkat çekti. Programa çok sayıda protokol üyesi katılırken, bazı isimler sahneye çıkarak çocuklara eşlik etti.

BAŞKAN TAHMAZOĞLU’NDAN DESTEK MESAJI

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocuklara yönelik olumsuz tutumların kabul edilemez olduğunu belirterek, minik mehteranları Şahinbey’de ağırlamaktan gurur duyduklarını ifade etti. Tahmazoğlu, çocukların her zaman yanında olduklarını vurgulayarak onların gelişimi için destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

MİLLİ DEĞERLER VE ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMA VURGUSU

Başkan Tahmazoğlu, mehteran marşlarının kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu belirterek milli değerlere sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. Çocukların yalnız bırakılmayacağını ifade eden Tahmazoğlu, bu tür etkinliklerin hem kültürel bilinç hem de toplumsal birlik açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Haber: Mehmet Güngördü