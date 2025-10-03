Haberler

Minik Eller Anaokulu'ndan İtfaiye Haftası Ziyareti

Minik Eller Anaokulu'ndan İtfaiye Haftası Ziyareti
Güncelleme:
Afyonkarahisar'daki Özel Minik Eller Anaokulu öğrencileri, İtfaiye Haftası dolayısıyla Şuhut İtfaiye Amirliği'ni ziyaret ederek yangın güvenliği konusunda bilgi aldılar ve uygulamalı eğitimlere katıldılar.

Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren Özel Minik Eller Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, İtfaiye Haftası dolayısıyla Şuhut İtfaiye Amirliği'ni ziyaret etti.

Etkinlik çerçevesinde minik öğrenciler, itfaiye personeli eşliğinde yangın güvenliği konusunda bilgilendirildi. İtfaiye erleri, yangın sırasında yapılması gereken temel adımları ve yangın söndürme ekipmanlarının nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak öğrencilere anlattı. Eğlenceli ve öğretici şekilde bilinçlendirilen çocuklar da, merak ettikleri soruları itfaiye erlerine sorma fırsatı buldu. İtfaiye Haftası çerçevesinde düzenlenen bu anlamlı ziyaret sayesinde, miniklerin itfaiye teşkilatının toplumdaki rolünü yakından tanımalarına imkan sağlandığı belirtildi.

Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan Şuhut İtfaiye Amirliği yetkilileri, "Geleceğimizin güvencesi olan yavrularımıza ve değerli öğretmenlerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. Bu tür buluşmalar çocuklarımızın bilinçlenmesine katkı sağlıyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
