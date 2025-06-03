Minik Belinay Araz'dan Filistin İçin Anlamlı Mesaj

Minik Belinay Araz'dan Filistin İçin Anlamlı Mesaj
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Erzurum'daki Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda, Filistin bayrağı motifli çalışmasıyla dikkat çeken Belinay Araz, verdiği duyarlı mesajlarla herkesin gönlünde yer edindi.

Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda yaptığı Filistin bayraklı motifle yürekli ısıtan Belinay Araz, verdiği mesajlarla da duygulandırdı.

"Sevgiyle atan kalplerimiz mazlum çocukların yaralarına barış motifi olsun" diyerek yola çıkan

Erzurum Barbaros İlköğretim Okulu Öğrencisi Belinay Araz, danışman öğretmeni Murat Özer'inde desteğiyle Filistin bayraklı bir motif yaptı. Filistin ve Gazze'deki insanları desteklemek ve onların sesi olmak için böyle bir fikrin doğduğunu söyleyen Minik Belinay, "Taşları boyayarak bir Filistin bayrağı motifi ortaya çıkardım. Orada olan bitene, ölen çocuklara duyarsız kalamayız. Çocuklar ölmesin, çocuklar oynasın. Çocuklar ölmesin, çocuklar yarışsın. Çocuklar ölmesin, çocuklar hep mutlu olsun.

Akıl ve Zeka Oyunları Federasyon Başkanı Şaban Kurt, Erzurum motif birincisi Belinay Araz'ı bu duyarlı ve örnek duruşundan dolayı tebrik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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