Minia Kudüs tırı Gazze direnişine destek için Denizli'ye geldi

Denizli İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından İsrail'in Filistin halkına uyguladığı vahşete dikkat çekmek için hazırlanan içinde Mescid-i Aksa maketinin yer aldığı Minia Kudüs Tırı, öğrencilerle buluşturuldu. Filistin, Mescid-i Aksa ile ilgili bilgilerinde verildiği tıra öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Denizli İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (DENİMDER) tarafından İsrail'in Filistin halkına uyguladığı vahşete dikkat çekmek için İyi Ki Varsın Derneği tarafından hazırlanan ve içerisinde Mescid-i Aksa maketinin de bulunduğu Minia Kudüs tırı kente getirildi. Kudüs, Mescid-i Aksa ile ilgili bilgilerin verildiği tırda Mescid-i Aksa'nın tanınması ve Kudüs'ün manevi atmosferini hissetmesi açısından unutulmaz bir fırsat sunuldu.

Denizli'ye gelen Minia Kudüs Tırının Kezban Ali Çınar İmam Hatip Ortaokulu, Pamukkale Muhammet Serter İmam Hatip Ortaokulu, Bereketli İmam Hatip Ortaokulu, Servergazi İmam Hatip Orta Okulu, İncilipınar Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi ve Külliyesi ile Bağbaşı İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilerle buluştuğunu anlatan DENİMDER Başkanı Fatih Işık, tırın yarında saat 12.00 ile 17.00 saatleri arasında Delikliçınar Meydanı'nda Yeni Cami mahçesinde halkın ziyaretine açık olacağını söyledi.

"Zulme sessiz kalmıyoruz"

Filistin topraklarının 955 yıl Türk hakimiyeti altında kaldığını belirten DENİMDER Başkanı Işık, "Filistin'de ne yazık ki Babil Kralı II. Nebukadnezar'dan bugüne kadar devam eden bir paganist proje ile karşı karşıyayız. Bunun adına yeni düzen diyorlar. Şeytani bir plan. Gazze'de, İsrail tarafından düzenlenen çok ciddi bir soykırım söz konusu. Müslümanlara yapılan bir katliam söz konusu. Elbette ki Filistin toprakları 955 yıl Türk hakimiyeti altında kalmış topraklardır. Filistin davası öz ve öz Türklerin davasıdır. Bizim davamızdır. Devlet arşivlerinde hem şahsi mülk olarak hem de vakıfların mülkü olarak hem de devletin sahip olduğu tapular hala bugün de geçerlidir. İsrail'in, Müslümanlara uyguladığı bu katliamı toplumumuza aktarabilmek onlara Filistin davasını anlatabilmek derdindeyiz. Her zamanki gibi önceliğimiz yine imam hatip okullarında okuyan öğrencilerimiz. Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemizdir. İkinci mescidimizdir. Üçüncü haremimizdir. Dolayısıyla Müslümanların bu konuda duyarlı olmalarını ve hassasiyet göstermelerini temenni ediyorum. DENİMDER olarak yönetim kurulu üyelerimizle birlikte farklı bir etkinliği de imza atmış olduk. Devam eden vahşeti hiçbir zaman kabul etmiyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Her fırsatta İsrail zulmünü haykırmaya devam edeceğiz. Zafer inanan Müslümanların olacak" şeklinde konuştu. Minia Kudüs tırında çocuklara ambargolu ürünleri kullanmamalarına da vurgu yapıldı. - DENİZLİ