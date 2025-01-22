Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yanan otelde hayatını kaybeden 76 kişi için milli yas ilan edilmesinin ardından Rize'nin sembol noktaları ve kamu kurumları Türk Bayrakları yarıya indirildi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yanan otelde hayatını kaybeden 76 kişi için milli yas ilan edilmesinin ardından Rize'nin sembol noktaları ve kamu kurumları Türk Bayrakları yarıya indirildi.
Bolu Kartalkaya'da önceki gece Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasında 76 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleşen kabine toplantısı sonrası faciada hayatını kaybedenler için 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Milli yas ilanıyla beraber Rize'nin tüm sembol noktalarında ve kamu binalarındaki bayraklar yarıya indirildi. - RİZE