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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, EFES-2024 Tatbikatı'nı takip etmek üzere İzmir'e gelen Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ile görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, EFES-2024 Tatbikatı'nı takip etmek üzere İzmir'e gelen Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ile görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, EFES-2024 Birleşik Müşterek Fiili Arazi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini takip etmek üzere İzmir'e gelen Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ile görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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