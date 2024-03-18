Üye Girişi
Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Çanakkale Valiliğini Ziyaret Etti

Güncelleme:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer komutanlar ile birlikte Çanakkale Valiliğini ziyaret etti. Bakan Güler, valilik şeref defterini imzaladı ve Vali İlhami Aktaş ile görüşerek sohbet etti. Ziyaret sırasında Vali Aktaş, Bakan Güler'e 57. Alay Sancağı takdim etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale Valiliğini ziyaret ederek, valilik şeref defterini imzaladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile birlikte Çanakkale Valiliğini ziyaret etti.

Vali İlhami Aktaş tarafından karşılanan Bakan Güler, valilik şeref defterini imzaladı.

Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rıfat Oktar, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Vali Yardımcıları Hakkı Uzun, Mustafa Özsoy, Abdül Kadir Duran, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay'ın da bulunduğu ziyarette Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Valilik makamında Vali İlhami Aktaş ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Vali Aktaş, ziyaretin anısına Bakan Güler'e 57. Alay Sancağı takdim etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanı İlhami Aktaş Metin Gürak Yaşar Güler Orgeneral Çanakkale Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli? Abdulhamit Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı Abdulhamit Uzun kaç yaşında, nereli? Abdullah Emre Azim kimdir? Zafer Partisi Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı Abdullah Emre Azim kaç yaşında, nereli? Ahmet Kısa kimdir? AK Parti Konya Derebucak Belediye Başkan adayı Ahmet Kısa kaç yaşında, nereli? Doğukan Özsoy kimdir? Zafer Partisi Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı Doğukan Özsoy kaç yaşında, nereli? Hüseyin Ayten kimdir? AK Parti Konya- Derbent Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayten kaç yaşında, nereli? Cengizhan Arslantürk kimdir? Zafer Partisi Erzurum Köprüköy Belediye Başkan Adayı Cengizhan Arslantürk kaç yaşında, nereli? Ali Meşe kimdir? AK Parti Konya- Çeltik Belediye Başkan adayı Ali Meşe kaç yaşında, nereli? Recep Candan kimdir? AK Parti Konya- Çumra Belediye Başkan adayı Recep Candan kaç yaşında, nereli? Taha Güneş kimdir? Zafer Partisi Erzurum İspir Belediye Başkan Adayı Taha Güneş kaç yaşında, nereli? Muharrem Dere kimdir? AK Parti Konya- Altınekin Belediye Başkan adayı Muharrem Dere kaç yaşında, nereli? Zeynep Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Horasan Belediye Başkan Adayı Zeynep Uzun kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title