Milli Savunma Bakanı Güler, Van Valiliğini Ziyaret Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Van Valiliğini ziyaret ederek Vali Ozan Balcı'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Van Valiliğini ziyaret ederek Vali Ozan Balcı'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Başkale'deki 4'üncü Hudut Tabur Komutanlığında gerçekleşen toplantının ardından Van Valiliğini ziyaret ederek Vali Ozan Balcı'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel