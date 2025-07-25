Milli Savunma Bakanı Güler, IDEF 2025'te Misafir Bakanlarla Görüşmelerini Südürdü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF 2025'te Nijer ve Suudi Arabistan'dan gelen misafir bakanlarla önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) temaslarını sürdürüyor.

IDEF 2025 İstanbul Fuar Merkezi'nde 4'üncü gününde devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, misafir bakanlarla görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Güler, Nijer Savunma Bakan Yardımcısı Issa Kache Sani'yi ve Suudi Arabistan Askeri Sanayii Genel Kurumu Başkanı, Savunma Bakan Yardımcısı Khalid bin Hussein Al-Bayari kabul etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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