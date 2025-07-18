Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu'ndan Erzurum Valisi'ne Ziyaret

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu'ndan Erzurum Valisi'ne Ziyaret
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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Ziyarete, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı ile Vali Yardımcıları da katıldı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Kavaklıoğlu'nun ziyaretine; 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve Vali Yardımcıları Ahmet Özdemir, Mehmet Faruk Kazdal, Didem Dinç Özay eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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