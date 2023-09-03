Milli Parkın yeni müdürü Mersin: "Hizmetlerin en sağlıklı şekilde vatandaşlara ulaştırılmasını sağlayacağız"

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na yeni müdür olarak Özcan Mersin atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kuşadası Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğüne; daha önce Aydın il Doğa Koruma ve Milli Parklar şube müdürü olarak 3 yıl görev yapan Özcan Mersin atandı.

Dilek Yarımadası Milli Park Müdürlüğüne atanan Orman yüksek mühendisi Özcan Mersin; "Milli Park ve Milli Park kaynaklarını korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içinde sürdürülebilir ve topluma çok yönlü faydaları sağlayacak şekilde gelişme planları ve yönetim planlarının kararları çerçevesinde hareket ederek, kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza en sağlıklı şekilde ulaştırılması temel hedefimiz olacaktır" dedi. - AYDIN