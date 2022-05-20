Milli Mücadele'nin 103. Yılında Mudanya'da Kutlama - Haberler

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla başlayan Milli Mücadele'nin 103. yılı Mudanya'da coşkuyla kutlandı. İskele Meydanı'nda 300 metrelik bayrak yürüyüşüyle başlayan kutlamalar, Mütareke Meydanı'nda sevilen müzik grubu Yüksek Sadakat konseriyle devam etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Mudanya'da 103. yıla özel etkinliklerle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resmi törenlerin ardından ilçe stadyumunda düzenlenen etkinliklerle devam etti.

"GENÇLİK MEŞALESİ SÖNMEYECEK"

Akşam saatlerinde İskele Meydanı'ndaki Zumba gösterisinin ardından 300 metrelik bayrak yürüyüşünde 7'den 70'e binlerce Mudanyalı omuz omuza yürüdü. Mütareke Meydanı'nda Fitdans ekibinin gösterilerinin ardından sevilen müzik grubu Yüksek Sadakat konser verdi. Meydanı dolduran çok sayıda Yüksek Sadakat hayranı doyasıya eğlenirken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, konserin sonunda sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti. Türkyılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in Nilüfer'de yaktığı gençlik meşalesini Mudanya'ya getiren Yeşil Pedal Bisiklet Derneği sporcularından, Mütareke Meydanı'nı dolduran binlerce gençle birlikte teslim aldı. Göreve geldiği günden bu yana Cumhuriyet kenti Mudanya'da milli bayramların coşkuyla yaşandığını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Yolumuz, Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı çağdaşlık yolu. Bu yolda, hiç durmadan ilerleyeceğiz. Gençlik meşalesi sönmeyecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet kenti Mudanya'da Atamızın izinde daha nice bayramları birlikte kutlayacağız" diye konuştu.