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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Oku-Yorum, Yazı-Yorum' Projesi Paneli

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Oku-Yorum, Yazı-Yorum' Projesi Paneli
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın fen ve sosyal bilimler liselerine yönelik 'Oku-Yorum, Yazı-Yorum' projesi kapsamında 'Türk Destanları ve Kutadgu Bilig İl Paneli' düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, projenin öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce, fen ve sosyal bilimler liselerinde okuyan öğrencilerin bilişsel becerilerinin yanı sıra sosyal ve duygusal becerilerinin de geliştirilmesine yönelik olarak hayata geçirilen "Oku-Yorum, Yazı-Yorum" projesi kapsamında "Türk Destanları ve Kutadgu Bilig İl Paneli" düzenlendi.

Aziziye Ilıca Borsa İstanbul Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen il paneline, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Yeşilyurt, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

"Oku-Yorum, Yazı-Yorum" projesi ile öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, duygusal-duyuşsal becerilerinin geliştirilmesi ve eleştirel okuma becerisine sahip genç yazarların yetiştirilmesi amaçlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: "Türk kültür tarihinin temel taşlarından biri olan Türk Destanlarımızı ve Kutadgu Bilig'i öğrencilerimizle buluşturmak bizim için bir mutluluk vesilesi. "Oku-Yorum, Yazı-Yorum" diyerek bu projede yer alan ve bugün akademisyenlere taş çıkartacak kadar kaliteli sunumlar yapan değerli öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Program, panelist öğrencilerimize ve jüri üyelerine plaket ve katılım belgelerinin takdimi ile sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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