Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Okul yapmak istediğimiz yerlerde bize problemler çıkartan belediyeler var" Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Sadece hayırseverlerin yaptığı okulların açılışına katılıyoruz" Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okullarımızdaki su harcamalarından su tüketimlerinden...

Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Okul yapmak istediğimiz yerlerde bize problemler çıkartan belediyeler var"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Sadece hayırseverlerin yaptığı okulların açılışına katılıyoruz"

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okullarımızdaki su harcamalarından su tüketimlerinden tavan seviyesinde su ücreti alan belediyelerimiz vardı. Üzerinde okulumuz olan arazinin çok küçük bir kısmındaki mülkiyet probleminden dolayı okulumuzu yargıya taşıyan mahkemeye veren belediyeler var. Okul yapmak istediğimiz yerlerde bize problemler çıkartan belediyeler var" dedi.

Zeytinburnu'nda hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan Erhan Dedeoğlu İlkokulu'nun açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, okulu yaptıran hayırsever Erhan Dedeoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından protokol konuşmaları yapıldı. Konuşmalarını yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy tarafından tablo hediye edildi.

"Gittiğimiz her yerde sadece hayırseverlerin yaptığı okulların açılışına katılıyoruz"

Açılışta devletin eğitime verdiği önemden bahseden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere son 20 yılda AK Parti iktidarları döneminde eğitim öğretim süreci fiziki altyapıyı itibariyle içerik itibariyle eğitim öğretim materyalleri itibariyle donatım malzemeleri itibariyle iktidarın ana gündem konusu oldu. Türkiye AK Parti iktidarı döneminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti genel bütçenin en büyük kaynağının eğitime ayrılmasına şahit olmuş oldu. Yapılanlar sadece İstanbul için değil Türkiye'nin tamamında yapılmıştır. 2002 yılına kadar var olan derslik ve okul sayısı en ücra köşedeki ilden en büyük şehre kadar öğretmen ataması açısından da Türkiye'de 2 katından daha az artan yerimiz yok. Her yerde 2 kat artırmış durumdayız. Geçtiğimiz hafta sonu Cumhuriyet'in 100. yılını kutladık. Ben size 100. yıl kutlamasından sonra kim geçen günler içerisinde benim açılışını yaptım hayırsever okullarının sadece yerlerini söyleyeceğim. Pazartesi günü sabah ve öğleden sonra Sancaktepe ve Kağıthane'deydik. Dün sabah Adıyaman Besni'de öğleden sonra Kahramanmaraş Pazarcık'daydık. Bugün sabahleyin Sultangazi'de şimdi ise Zeytinburnu'ndayız. Gittiğimiz her yerde sadece hayırseverlerin yaptığı okulların açılışına katılıyoruz" şeklinde konuştu.

"Okul yapmak istediğimiz yerlerde bize problemler çıkartan belediyeler var"

Okulları yaparken bazı belediyelerin yaşattığı sıkıntıları dile getiren Bakan Tekin, "Bakanlık olarak 56 binin üzerinde resmi okulumuz var. Bu okullarımızın her birisinin bulunduğu gayrimenkul üzerinde, inşa ediliş sürecinde izin iskan gibi süreçlerinde, okul inşa edildikten sonraki okulun temizliğinden tutun cari harcamalarına kadar çok sayıda ihtiyacımız oluyor. Biz bu okulların hem yeni okul inşasında hem de idaresinde en büyük destekçilerinden bir tanesi de yerel yönetimler. Okullarımızdaki su harcamalarından su tüketimlerinden tavan seviyesinde su ücreti alan belediyelerimiz vardı. Üzerinde okulumuz olan arazinin çok küçük bir kısmındaki mülkiyet probleminden dolayı okulumuzu yargıya taşıyan mahkemeye veren belediyeler var. Okul yapmak istediğimiz yerlerde bize problemler çıkartan belediyeler var" ifadelerine yer verdi.

" Sadece 2023 yılında okulların bakım onarımına 13 milyon TL harcadık"

2023 yılında okulların bakım onarımına 13 milyon TL harcadıklarını belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bu gün güzel bir vesileyle bir aradayız. İlçemize yeni bir ilkokul kazandıran kıymetli iş adamı Erhan Dedeoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Allah ömrünü uzun etsin hayırlarını bereketlendirsin çoğaltsın. İnşallah Zeytinburnu'muza başka okullar da kazandırsın. 2019'dan beri Zeytinburnu'nda çok sayıda okulu yıkıp yeniden yapmak nasip oldu. En başta Ayhan Şahenk ve Fatma Süslügil projesini bizim yaptığımız okullarımız örnek bir proje oldu. Belediyemizin hemen yanında belediyemiz tarafından tamamlanan Zeytinburnu Kız İmam Hatip Lisesi eğitime devam ediyor. Sümer İmam Hatip Ortaokulu, Reşat Tardu Merkez Efendi İlkokulu 6 Şubat depreminden sonra Zeytinburnu'nda sadece 2 okul tahliye edilmek durumunda kaldı. Şu anda Zeytinburnu'muzda YİKOB tarafından inşaatı sürdürülen 3 okul devam ediyor. Önümüzdeki eğitim öğretim dönemine yetiştirmeyi planlıyor takip ediyoruz. Şubat ayında büyük bir mesleki eğitim kampüsü hizmete girecek ve misafir olduğu 3 okulu normal bir eğitime döndürecek. Bugünkü rakamlarla sadece Cevizlibağ'daki mesleki eğitim kampüsünün yatırım değeri 1 milyar TL civarındadır. Şimdi yıkılan 6 Şubat dolayısıyla tahliye edilen 2 okulun yeniden yapımını takip ediyoruz. İPKB veya YİKOB üzerinden en kısa sürede ihale edilmesini sağlayacağız. Bu saydığım okullar tamamlandığında 2019 yılında yola çıkarken söz verdiğimiz gibi Zeytinburnu tekli eğitime geçecek. Sadece 2023 yılında okulların bakım onarımına 13 milyon TL harcadık. Okulların ilkokulların kırtasiye yardımı, defter desteği, 12 sınıflara soru bankası ve bin 500 TL desteğimiz devam ediyor. El birliğiyle Zeytinburnu'nda eğitimde çıtayı daha da yükseltmek için çalışıyoruz" dedi.