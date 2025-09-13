Yayman: Komisyon'da Pazarlık Yok

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda siyasetin yüzde 95'inin temsil edildiğini belirterek, "Tüm partiler, bir parti hariç orada gelip bu süreci desteklemektedir. Şundan milletimiz emin olsun, onları üzecek hiçbir adımın atılmasına asla müsaade edilmeyecektir. Gizli kapılar arkasında hiçbir pazarlık yoktur" dedi.

AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Derya Ayaydın ile beraberindeki heyet Muğla'ya geldi. Menteşe Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıya İl Başkanı Haluk Laçin, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, ilçe başkanları ve partililer de katıldı.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Yayman, "AK Parti'nin 24 yıldır tek başına iktidarda ve hayal bile edilemeyen işleri yapmaya devam ettiğini" söyledi.

Türkiye Komisyonu'nda bir pazarlık süreci yoktur"

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına da değinen Yayman, şunları söyledi:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Ankara'dan size, Muğlalılara Muğla'ya şunu ifade etmek isteriz; komisyonumuz gündemine hakimdir. Bir al-ver süreci yoktur. Bir pazarlık süreci yoktur. Milletimizin bilmediği hiçbir adım atılmamıştır. Aziz Türk milleti ve milletimiz şundan emin olsun ki şehitlerimizi rencide edecek hiçbir adımın atılmasına müsaade edilmeyecektir. Türk milletinin, milletimizi rencide edecek hiçbir adım asla atılmayacaktır. Komisyonumuzun temel gündemi terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahların bırakılmasıdır. Bu konuda iktidarıyla muhalefetiyle, söz birliği etmiş durumdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu komisyonda, siyasetin yüzde 95'i temsil edilmektedir. Tüm partiler, bir parti hariç orada gelip bu süreci desteklemektedir. Şundan milletimiz emin olsun, onları üzecek hiçbir adımın atılmasına asla müsaade edilmeyecektir. Gizli kapılar arkasında hiçbir pazarlık yoktur.

"Komisyonun temel amacı, terör örgütünün silah bırakmasının hızlandırılması"

İnşallah sizlerle beraber, milletimizle beraber bu konuda kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Yakında hepimizin takip edeceği üzere inşallah çok daha önemli adımlar atılacaktır ve bunları hep birlikte ilerleteceğiz. Siyaset bir datayla, veriyle yapılır ve inşallah biz de size bu verileri adım adım açıklayacağız. Milletimizin bilmediği hiçbir husus olmayacaktır. Komisyonumuz odak kaybı yaşamamaktadır. Fonksiyon sapması yaşamamaktadır. Komisyonumuzun temel amacı terör örgütünün silahlarını bırakmasının hızlandırılması ve bir an önce silahların bırakılması ki bu adımlar devam etmektedir. ve terör örgütünün kendini feshetmesinin sadece Türkiye'de değil Suriye'de de diğer alanlarda da silahları bırakmasının devam etmesidir diyorum."

CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin de açıklamalalarda bulunan Yayman, "Cumhuriyet Halk Partisi ne kadar güçlü olursa, Türkiye demokrasisi o kadar güçlü olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti içi iktidar olmak yerine Türkiye'de iktidarı hedeflemesi hem demokrasimizi güçlendirecektir hem AK Parti'yi daha fazla çalışmaya sevk edecektir. Dolayısıyla dediğim gibi 24. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız AK Parti'mizin, inşallah 2030-2053 hedeflerine gitmesi için biz gece gündüz çalışmaktayız" diye konuştu.